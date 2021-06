3 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen araçlar uçurumdan çıkartıldı

Denizli'de duraklayan araca minibüsün çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı kazadaki araçlar, vinç yardımı ile uçurumdan çıkartıldı.

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Uzunpınar mahallelerini bağlayan karayolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; beraberindeki 5 kişiyle birlikte Akdere Mahallesinde bir cenaze törenine katılan sürücü Yaşar C., 48 AN 224 plakalı minibüsü ile Haytabey Mahallesine dönmek üzere yola çıktı. Kırsal mahalleye az bir mesafe kala sıkışan sürücü, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını park ederek aşağıya indi. Aynı yöne seyir halinde olan İbrahim Doğru idaresindeki 20 BS 567 plakalı minibüs, keskin virajı dönünce bir anda önüne çıkan park halindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan sürücü İbrahim Doğru ve eşi Ferize Doğru ile Hasan Güney'in hayatını kaybettiğini belirtti. Çarpışmanın etkisiyle 50 metre uçuruma savrulan diğer minibüste bulunan Emre M., Emre A., Necmettin C., Uğur Y. ve İzzet T. hafif şekilde yaralanırken, minibüsten inen sürücü Yaşar C. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen araçlar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Kaza malindeki araçların bulunduğu yer engebeli olduğundan dolayı bölgeye gelen vinç ve çekici hurdaya dönen araçları kurtarmak için havanın aydınlanmasını bekledi. Ertesi gün ekiplerin uzun uğraşları sonucu, halat yardımıyla uçurumdaki araçları bulunduğu yerden çıkardı. O anlar havadan drone ile görüntülendi.