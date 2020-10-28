3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı

Denizli'de son 3 ay içerisinde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 3 kişiyi dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 bin 550 Euro, 71 bin 750 TL ve çok sayıda altın ile ziynet eşyası ele geçirildi. ,

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar neticesinde 3 ayrı dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenledi. Denizli'de Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları kişileri kandırmak suretiyle paralarını dolandıran 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

“Yanınızda bulunan paraların ve altınların hepsinin parmak izini alacağız”

Vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli, “Telefonunuzda bir sıkıntı var. FETÖ terör örgütü ile bağlantınız olabilir, Muğla ilinde kuyumcu soygununa kimliğiniz karışmış, bu soygunda sizin isminiz geçiyor, yanınızda bulunan paraların ve altınların hepsinin parmak izini alacağız, kimliğiniz olay yerinde bulundu” diyerek kişilerde korku ve panik oluşturdukları öğrenildi.

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, 15 bin 550 Euro, 71 bin 750 TL, 5 adet Cumhuriyet altını, 2 adet Ata altını, 1 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 17 adet bilezik, 20 adet gram altın, 1 adet küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir ve 1 adet yonca altını ele geçirildi. Kendisini sivil polis olarak tanıtan şüpheliye elden teslim etmek suretiyle gerçekleşen 3 ayrı dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda, olayla ilgili olarak şüphelilerin tespitine yönelik 328 farklı güvenlik kameraları kaydı ve 211 adet araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda şüpheli şahsın müştekilerden para ve ziynet eşyalarını teslim almak için yanlarına giderken kullandığı araç tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.