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3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.

com 3.Lig 1.Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 13. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor ile 1–1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:


14. dakikada, gelişen Kızılcabölükspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih Mustafa


Usta ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0


30. dakikada Nevşehir Belediyespor'da kazanılan penaltı atışını gole çeviren Emrah Bedir skoru


eşitledi: 1-1.



Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu


Hakemler: Gökhan Özbulut, Aykut Yılmaz, Eray Pınar


Kızılcabölükspor: İlyas, Ozan, Hayrettin, Semih Mustafax (Hüseyin dk. 59), Yunus


Emre, Emre, Ömür Can (Ümit dk. 70), Berkan (Can dk. 84 ?), Atalay, Abdullah


xxx (Mustafa Altun dk. 69), Erdem


Teknik Direktör: Ali Yalçın


Nevşehir Belediyespor: Onur, İsmail, Efe Can, Youssef, Emrah, Muhammet Burak


(Anıl dk. 80 ?), Erhan, Hasan (Emre dk. 60), Furkan (Emre dk. 67) , Muhammed Furkan (Muhammet Serdar dk. 79), İlyas


Teknik Direktör: Mert Korkmaz


Goller: Semih Mustafa (dk. 16) (Kızılcabölükspor) Emrah (dk. 30 pen.) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, İlyas (Nevşehir Belediyespor)

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