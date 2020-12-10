3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.
com 3.Lig 1.Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 13. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor ile 1–1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
14. dakikada, gelişen Kızılcabölükspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih Mustafa
Usta ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0
30. dakikada Nevşehir Belediyespor'da kazanılan penaltı atışını gole çeviren Emrah Bedir skoru
eşitledi: 1-1.
Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu
Hakemler: Gökhan Özbulut, Aykut Yılmaz, Eray Pınar
Kızılcabölükspor: İlyas, Ozan, Hayrettin, Semih Mustafax (Hüseyin dk. 59), Yunus
Emre, Emre, Ömür Can (Ümit dk. 70), Berkan (Can dk. 84 ?), Atalay, Abdullah
xxx (Mustafa Altun dk. 69), Erdem
Teknik Direktör: Ali Yalçın
Nevşehir Belediyespor: Onur, İsmail, Efe Can, Youssef, Emrah, Muhammet Burak
(Anıl dk. 80 ?), Erhan, Hasan (Emre dk. 60), Furkan (Emre dk. 67) , Muhammed Furkan (Muhammet Serdar dk. 79), İlyas
Teknik Direktör: Mert Korkmaz
Goller: Semih Mustafa (dk. 16) (Kızılcabölükspor) Emrah (dk. 30 pen.) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, İlyas (Nevşehir Belediyespor)