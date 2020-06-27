İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştü

Denizli’de 28 yaşındaki genç bir kadın bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştüğü.

Denizli'de 28 yaşındaki genç bir kadın bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten yaya alt geçidinin boşluğuna düştüğü. Ayak bileği kırılan genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç kadın bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikteki yaya alt geçidine düştü. Düştüğü yerden kalkamayan genç kadının yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ayak bileğinin kırıldığını belirledi. Acılar içinde kalan genç kadın çığlıklar ağrılar içinde bağırarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, kadının yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü mü yoksa intihar mı ettiği ise soruşturma sonrası netlik kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.