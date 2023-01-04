3 yıldır çözüm bulanamayan ağrılarından 1 günde kurtuldu

Denizli'de 3 yıldır devam eden ağrılarından kurtulabilmek için hastane hastane dolaşan yaşlı adam, Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman'ın yaptığı müdahaleyle ağrılarından 1 günde kurtuldu.

Tavas ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Recep Zencirci, yüzünde aniden ortaya çıkan ve 3 yıldır devam eden dayanılmaz ağrılarından kurtulabilmek için birçok sağlık kuruluşunun kapısını çaldı. Uygulanan ilaç tedavilerinden sonuç alamayan Zencirci'ye çözüm olarak, yüzündeki sinirlerin yakılması gerektiği söylendi. Ağrıları iyice dayanılmaz hale gelen Zencirci, bir tanıdığının tavsiyesi üzerine Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman'a müracaat etti. Doç. Dr. Memduh Kerman tarafından kendisine Trigeminal nevralji tanısı konulan hasta, yüzünde senelerdir devam eden ağrılarından, küçük bir müdahaleyle 1 günde kurtuldu.

'Delirten hastalık' olarak da biliniyor

Yüzündeki 3 yıl önce başlayan ağrılarına çözüm arayan hastaya uygulanan "maxiller dal bloğu" tedavisi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Memduh Kerman, "Trigeminal nevralji çok şiddetli ağrıya sebep olan, yüzün duyu hissini ileten trigeminal sinirin baskıya uğraması sonucu oluşan sinirsel bir hastalıktır. Verdiği acıdan dolayı halk arasında 'delirten hastalık' olarak da anılır. Kişi bu ağrı ile hayata adapte olmakta zorlanır ve birçok faaliyeti yapamaz hale gelir. Hastamız da bize geldiğinde yıllardır bu sıkıntıdan muzdaripti. Kendisine uyguladığımız maxiller dal bloğu tedavisi ile aynı gün taburcu oldu ve eski sağlığına kavuştu" dedi.