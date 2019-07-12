30 Ağustosta Voleybol Zafer Kupası turnuvası düzenlenecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası düzenlenecek.

Turnuva kayıtları, 11-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Turnuva, 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Maçların belli ve değişmez tarihleri ise Merkezefendi Belediyesi resmi internet sitesinden yayınlanacak. 16 yaş ve üzeri vatandaşların başvuracağı voleybol turnuvasında takımlar en az sekiz, en fazla 12 sporcudan oluşacak. Takımdan sorumlu iki kişi olacak. Turnuvaya, oluşturulan takımlar halinde başvurulacak. Takımlar, Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası'na kayıt olmak için Merkezefendi Belediyesi Halkla İlişkiler Masası'na ve Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'ne müracaat edecekler. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve sürpriz hediyeler verilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Spor etkinliklerimize devam ediyoruz. Merkezefendimiz sporun merkezi olacak. Sağlıklı, sporu seven, yediden yetmişe herkesin sporla ilgilendiği bir ilçe olacak. Zafer Bayramımıza özel bir voleybol turnuvası düzenliyoruz. Tüm sporseverleri bu turnuvamıza bekliyorum” dedi.