30 ilden 1200 sporcu ringde buluşacak

Denizli'de, Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Denizli Kick Boks Ligi 3. Etap şampiyonası 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında 30 ilden bin 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşiyor.

Spor konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, spor etkinliklerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kick Boks branşında önemli sporcular Denizli Kick Boks Ligi için Denizli'ye geliyor. Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla “4. İllerarası Denizli Kick Boks Ligi” müsabakaları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Pamukkale Belediyesporlu 3 sporcu Nazife Güçlü, Mehmet Eyüp Saka ve Görkem Duman da madalya için turnuvada yer alacak.

Kadın milli sporcu Nazife Güçlü 60 kg Kick Light kategorisinde mücadele ederken, Mehmet Eyüp Saka 70 kg Low Kick kategorisinde, Görkem Duman ise 79 kg Low Kick de mavi beyazlı ekip için mücadele edecek. Pamukkale Belediyesporlu 3 sporcu, Temmuz ayında gerçekleşen 2. Etap mücadelelerinde 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmıştı.

“3 sporcuyla madalya almak için mücadele edeceğiz”

Kıck Boks İl Temsilcisi ve Pamukkale Belediyespor Kıck Boks Antrenörü Zekai Doruk, bu branşa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin büyük katkılar verdiğini ifade ederek, “Bu hafta sonunda 4. İllerarası Kıck Boks Ligi müsabakalarını Pamukkale Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli organizasyon için ülke genelinden bin 200 sporcu Denizli'de olacak. Biz de 3 sporcuyla madalya almak için mücadele edeceğiz. Tüm sporseverleri Hasan Güngör Spor Salonu'na bekliyoruz” dedi.