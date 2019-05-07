33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 33'ncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali sona erdi. Her oyunun kapalı gişe oynadığı festivalde sahnelenen toplam 33 oyunu 15 bin kişi izledi.

Kitap Fuarı, Cam Bienali, Ege Aşıklar Bayramı, Çocuk Tiyatrosu Şenliği, Halk Oyunları Çocuk Şenliği gibi birbiri ardına düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel hayatına renk getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, dev bir organizasyonu daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 33'ncüsünü düzenlediği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali sona erdi. Festivale bu yıl 6'sı yabancı olmak üzere toplamda 20 grup katıldı. Yurt içi ve yurtdışından Denizli'ye gelen grupların yanında atölye çalışmaları da festivale renk kattı. Toplamda 33 eserin sahneye konduğu festivalde her oyun kapalı gişe oynarken, 15 bin kişi tiyatro ile buluştu.

“Denizli tiyatro şehri olacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 33'ncüsünü gerçekleştirdikleri amatör tiyatro festivalinin Denizli'de kemikleşmiş bir organizasyon olduğunu belirtti. Festivalin aynı zamanda özendirici bir yönü de olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Bu festival ülke çapında tanınan pek çok önemli oyuncunun yetişmesinde önemli bir tiyatro okulu olmaya devam edecek. Bu yıl birçok grup Denizlili tiyatro severlerle buluştu ve birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Denizli'nin kültür, sanat ve amatör tiyatrolarla anılması için biz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz " dedi.

Gençlik tiyatro şenliği başlıyor

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Şenliği 7-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tiyatro şenliğine, kentteki bir çok okuldan yüzlerce öğrenci katılırken şenliğin ödül töreni ise 16 Mayıs'ta yapılacak.