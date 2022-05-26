Denizli'de ortaokul ve lise öğrencilerinin üç boyutlu modelleme becerilerini geliştirmek ve üç boyutlu baskı sürecindeki farkındalıklarını artırmak adına düzenlenen 3D Modelleme yarışması finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Doç Dr. İsmail Ovalı ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Yecan, projeye katılan okul öğretmen ve öğrencileri ile "Geleceğin Dili Robotik Kodlama" Erasmus projesi çerçevesinde proje ortağı katılımcılar katıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üç boyutlu modelleme yarışmasına 112 eser katıldı. Yarışmaya katılan eserler Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri tarafından değerlendirildi. Geleceğin Mimari Yapıları, Geleceğin Ulaşım Araçları ve Faydalı Araç Gereç Tasarımları alanlarında 9 eser finale kaldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye alanında finale kalan 9 eserin sergi açılış kurdelesi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve protokolce kesildi. Kurdele kesiminin ardından Müdür Ekici ve davetliler sergiyi gezerek, modellemeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgiler aldı.

“Bunlar içinde en önemli etken çalışmaktır”

3D Modelleme Yarışması Finalinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Eğitim öğretim faaliyetlerimizin içerisinde akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin fıtratına uygun, ilgi ve kabiliyetlerine yönelik çeşitlendirilmiş çalışmalar yapıyoruz. Analitik düşünme, beceri ve tasarım konularında öğrencilerimizin kendini geliştirmesini desteklemek ve insanlık yararına yenilikçi düşüncelerin oluşumundan hareketle bu yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu tarz çalışmalarla genç yaşlarda tanışmanın önemi büyük. Tasarımlarımıza baktığımızda her bir öğrencimizin yaptığı modelleme birbirinden farklı ve değerli. İnsanlık yararına yapılan çalışma olarak karşımıza çıktı. Günümüzdeki kullanılan teknolojiler ihtiyaçtan doğan ürünlerdir. Sergimizdeki ürünlerin de ileride hayatı kolaylaştıran teknoloji haline gelmesini gönülden temenni ediyorum. Sizlerin büyük bilim adamları olacağına inancım tam. Tüm bunlar içinde en önemli etken çalışmaktır. Çalışma ile başarı kendiliğinden gelecektir. Sergide ve yarışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Doç Dr. İsmail Ovalı ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Yecan'a yarışmaya verdikleri destek ve katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce adlarına bağışlanan fidanların Fidan Dikim Sertifikalarını takdim etti. Yarışmada öğrencilere rehberlik eden öğretmenlere de teşekkür belgelerini Müdür Ekici ve protokol üyeleri verdi. Programın devamında 3 ayrı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek program sonra erdi.