4 boynuzlu 'Mana' görenleri şaşırtıyor

Denizli'nin Çal ilçesi Develler Mahallesi'nde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koyun görenlerin dikkatini çekiyor. Doğduğu günden bu yana “Mana” isimli koyunu birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediklerini söyleyen sahibi ise kendilerinin de bu duruma şaşkın olduklarını belirtti.

Denizli'de "Mana" isimli 4 boynuzlu koyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yıllardır besicilik işiyle uğraşan İsa Abasat, “Mana” ismini verdiği koyuna gözü gibi bakıyor. Koyunun 4 tane boyunuzun olduğunu sonradan fark eden Abasat ise çok şaşkın olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir olayın başına geldiğini anlattı. “Mana” isimli koyunu birçok kişinin satın almak istediğini fakat satmadığını belirtti.

“Bu nadir bulunan bir özellik”

Mana isimli koyunun sahibi İsa Abatas, “Bu koyunumu gören bazı kişiler 7 bin TL vererek almak istedi. Fakat ben satmak istemiyorum. Bu nadir bulunan bir özellik. Sonuçta benim koyunumun 4 boynuzu var. Ona bakmaya devam edeceğim” diye konuştu.