4 farklı adreste kumar oynayan 43 kişiye 52 bin TL ceza

4 ayrı operasyonda kumar oynayan 43 kişiye 52 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 734 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 72 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 1 apart yetkilisine 9 bin 852 TL para cezası uygulandı. 4 ayrı adreste kumar oynayan 43 şüpheliye 52 bin 104 TL idari işlem yapılırken, 4 şüpheliye ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 962 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.