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4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

Denizli’de Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar, yağışlı havaya aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın etti.

Denizli'de Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar, yağışlı havaya aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Denizli'de vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamada kurallara uyarak evde kaldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle evde sıkılan vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. 4 gün boyunca evde bunalan vatandaşlar cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluşturdu. Özellikle banka ve PTT gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.


Devletin aldığı önlemlere bazı vatandaşların uymadığını belirten Tuğrul Erdoğan, “Bunları bizim kendimiz bilmemiz lazım. Devlet ne kadar önlem alsa da vatandaşlar bunu dinlemiyor. Kendi önlemimizi kendimiz almamız lazım” dedi. İnsanların canları sıkıldığı için dışarıya çıktığını belirten Bilal Sağdıç ise, “Dışarıda aşırı kalabalık var. 4 gün evde can sıkıntısı oluyor. Ondan dışarıya çıkıyorlar. İnsanlar alışverişe, gezmeye yürüyüşe çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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