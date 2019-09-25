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4 katlı binanın çatısından düşen adam hayatını kaybetti

Denizli’de oturduğu 4 katlı binanın çatısından aşağı düşen 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Denizli'de oturduğu 4 katlı binanın çatısından aşağı düşen 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis, şahsın intihar edip etmediğini araştırıyor.


Olay, Sümer Mahallesi 2262 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın önünde bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören çevre sakinleri, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ali Öz (38) isimli şahsı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Öz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından polis tarafından tahkikat başlatıldı.


Öte yandan, aynı binada oturan Öz'ün komşuları ise şahsın birinci katta oturmasına rağmen çatıya neden çıktığına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

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