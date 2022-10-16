4 kırmızı kartın olduğu karşılaşma 2-2 sona erdi

haftasında Denizlispor U19 takımı, Tuzlaspor ile karşılaştığı maçta 2-2 berabere kalırken, müsabakada 4 kırmızı kart çıktı.

haftasında Denizli Akkonakspor sahasında oynanan Denizlispor-Tuzlaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Denizlispor'dan Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak ve 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Denizlispor'un gollerini, 77. dakikada Emre Furtana, 38. dakikada Melik Talha Çiftçi penaltıdan kaydetti. Misafir Takımın gollerini ise; 25. dakikada Malef Keklik, 82. dakikada Efe Güler attı. Denizlispor'dan Ramazan Karakurt, Emre Furtana, Talha Eren Ateş ve Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak kırmızı kart gördü.

“Buradaki amaç çocukların gelişimine katkı sağlayabilmek”

Müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, “Çok şey söylemeye gerek yok ama ben buraya gelen hakem kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum; Bu ligin adı Gelişim Ligi. Buradaki amaç çocukların gelişimine ne kadar katkı yapabilirsek, bizim için o kadar iyidir. Biz öyle düşünüyoruz ama gelen arkadaşlarımız, maçı yöneten arkadaşlarımız da öyle düşünürse seviniriz. Çünkü bu çocukların oyunda kalması gerek ki ortaya güzel şeyler çıksın" diye konuştu.

“Maçta 4 kırmızı kart olunca konuşulacak bir şey kalmıyor”

Kendi takımının elinden geldiğince sahada iyi bir performans sergilediğini belirten Gökhan Kaynak, “Bunlar 17-18-19 yaşında çocuklar. Elbette hata yapıyorlar. Yeri geldi mi bize karşı da yapıyorlar ama biz bunları burada telafi edeceğiz ki yukarıya daha iyi psikolojide bireyler, oyuncular olarak verelim. Maalesef hakem arkadaşımız, üç kırmızı kart birde beni dışarı attı. Ne söylenebilir bir maçta, üç kırmızı kartın açıklaması ne olabilir. Kavga yok, rakip takımla oyuncuların bir birine girdiği bir durum yok. Maçta 4 tane kırmızı kart var. Çok da fazla bir şey söylemek talep etmiyorum. Artık kendileri değerlendirsinler. Bu şekilde olunca maçın konuşacak bir durumu kalmadı. Çocuklar sahada ellerinden geleninin fazlasını yaptı. İnanılmaz mücadele verdiler. Buradan onları tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.