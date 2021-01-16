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4 oyuncusu Covid olan Merkezefendi Basket evinde yıkıldı

Düzce GCT, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 75-70 mağlup etti.

Düzce GCT, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti.


Merkezefendi Belediyesi bu maçta Covid-19 nedeniyle 4 önemli oyuncusundan mahrum çıktı Denizli ekibinde Collins, Mehmet Özdoğan, Merthan Mutlu ve Altan Erol COVID-19 hastalıkları nedeniyle oynayamadı.



İlk 8 dakikada Merkezefendi Belediyesi 4 top kaybı yaparken, Düzce çembere giderek skoru 8-2'ye getirdi. Düzce, hakan Yapar ile ivme kazanmaya çalışan rakibini top kayıplarına zorlamaya devam etti ve ilk çeyreği 18-13 önde bitirdi.



İkinci çeyreğin 3. dakikasında Deniz Can Çevik'in üçlüğü ile Merkezefendi ilk kez öne geçti: 23-22. Hakan Yapar ile üst üste sayılar bulan Denizli ekibi 7. dakikada skoru 37-33'e getirdi, son bölümde 8-2'lik seriyle konuk Düzce soyunma odasına 41-39 önde gitti.



İlk yarıda Hakan Yapar 13, Deniz Can Çevik 13, Desmond Marquis Washington 10, Mutlu Akpınar 15 sayıyla oynadı.



Düzce, Mutlu Akpınar'dan gelen 8 sayının katkısıyla üçüncü çeyreğin başında 10-2'lik seri yakalayıp farkı çift hanelere (51-41) çıkardı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket alan savunmasına zorlanmaya devam etti, 8. dakikada skor 58-47 oldu, Düzce son çeyreğe 60-52 önde girdi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ümit Sonkol ile 6 dakika kala farkı 4 sayıya (66-62) çekip ümitlendi, 1 dakika sonra Deniz Can Çevik, Kemal Can Aktuna'ya çalınan faulü sayıya çevirdi: 66-63.



Üst üste hücum ribaundları alan Düzce son 3 dakikaya 69-63 önde başladı, 14 saniye kala da yine bir hücum ribaundu sonrasında farkı 8 sayıya (73-66) çıkardı, maçı da 75-70 kazandı.



Öne çıkanlar


Merkezefendi Belediyesi: Ümit Sonkol 12 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Hakan Yapar 14 sayı (2/3 üçlük), 2 ribaund, 4 asist, Mustafa Kurtuldum 10 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Deniz Can Çevik 19 sayı (5/10 üçlük), 1 ribaund, 2 asist



GCT Düzce: Desmond Washington 15 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Joel James 12 sayı, 8'i hücum 17 ribaund, Mutlu Akpınar 26 sayı (6/10 üçlük), 2 asist

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