İhlas Haber Ajansı

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4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A.

Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek.

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