4 yılda ihtiyaç sahibi 20 bin vatandaşa evde hizmet verildi

yılını geride bıraktı. İhtiyaç sahibi 20 binin üzerindeki vatandaşı 354 bin kez ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzleri güldürmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.

Denizli'de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermek için Haziran 2016'da hizmet vermeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 4. yılını geride bıraktı. Bu süreçte ihtiyaç sahibi 20 binin üzerinde kişiye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2016 yılından bu yana, 8 bin 129 kişiye evde bakım, 9 bin 121 kişiye de evde sağlık ve 2 bin 825 kişiye de hasta nakil hizmeti verdi. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın imdadına koşan merkez 20 binin üzerindeki vatandaşı 354 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, pandemi sürecinde tüm salgın tedbirlerine göre hareket ederek hizmetlerini sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin çok önemsedikleri bir proje olduğunu belirterek, "Bu projeye sosyal belediyecilik felsefesinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, nerede yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa, nerede bize ihtiyaç varsa gece gündüz demeden yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Kurduğumuz bu merkezle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim çalışma isteğimiz ve arzumuz, vatandaşlarımızın dualarıyla katlanarak artıyor. Biz istiyoruz ki, Denizli'de kimse 'ben yalnızım' demesin, 'benim derdim var' demesin, bilsin ki ona uzanacak bir el, yarasını saracak birileri var. Bütün gayretimiz Denizli'de yaşayan herkes mutlu olsun" dedi.