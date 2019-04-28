40 yıllık emek saatler içinde küle döndü

Denizli'de önceki gece yangın çıkan ve 11 saatin sonunda enkaz yığınına dönen fabrikanın müdürü olayda yaklaşık 60 milyon TL zararlarının olduğunu ve 40 yıllık emeğin 11 saatte kül olduğunu söyledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan ve yaklaşık 11 saatte söndürülebilen fabrika adeta enkaz yığınına döndü. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip ve 3 katlı olan fabrika yangınına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 53 araç ve 130 personelle müdahale etti. Müdahaleden 5 saat sonra kontrol altına alınabilen alevler 11 saatin sonunda ise tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. İçerisindeki kumaş ve giyim ürünleri ile birlikte polyester ürünler bulunan fabrikada kurtarılan bilen ürünler fabrikanın karşısında bulunan bir depoya nakledildi.

Farikadan dışarı çıkarılan demir parçalar, yanan kumaş ve malzemeler ise yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Bölgede beklemeye devam eden itfaiye ekipleri içeriden çıkarılan ve zaman zaman dumanların tuttuğu top kumaşlara su sıkarak yanmalarını önledi.

İş yerlerini bu zor günlerinde yalnız bırakmayan çalışanlar ise kurtarılan malzemeleri fabrikanın diğer satış mağazasında satılması için hazırladıkları gözlendi.

“40 yıllık bir emekti ve 11 saatte kül oldu”

Fabrikanın müdürü Ali Akyıldız, yangının saat 3.30'da başladığını ve çalışanların hepsinin gelmesine rağmen yangını söndürmeye güçlerinin yetmediğini söyledi. Akyıldız, “60 milyon TL zararımızın olduğunu düşünüyoruz. Ekibimizin gayretleri ile eski halimize geleceğimize inanıyorum. Yeni yerimizde faaliyetimize başladık. İçeride havlu, top kumaşlar ve çok değerli pamuk, saten kumaşlarımız vardı ve bunların maddi değeri yüksekti. Mağaza zaten tamamen kül oldu. 40 yıllık bir emekti ve 11 saatte kül oldu” diye konuştu.