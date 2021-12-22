4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını açmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrencilere kazandırılması amacıyla hazırlanan 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor. Sarayköy Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarının açılışına yoğun katılım vardı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; “Öğrencilerimizin bu ülkenin geleceği olduğunun en büyük kanıtı bilim fuarlarında sergiledikleri eserler ve harcadıkları emeklerdir. Burada; fikirlerini, projelerini, insanlığın yararına umutlarını sergileyen öğrencilerimiz onlara verilen değeri sonuna kadar hak ediyorlar. Bu fuarlarda atılan adımlar ülkemiz üretim sanayisinin yükselen ivmesini besleyecek geleceğe atılan adımlarıdır. Sergilenen projeler ileride Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları anlamında da önemli bir hal alıyor. Günceli yakalayan, toplumun ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projeleri görmek her birimizi çok gururlandırıyor” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen tüm projeleri gezen protokol üyeleri, projeler hakkında danışman öğretmenler ve proje sahibi öğrencilerden bilgiler aldı.