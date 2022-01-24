41 yaşındaki Yattara yeşil sahalara geri dönüyor

DENİZLİ (İHA) – Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, 5 yıl sonra futbola geri dönüyor. Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, ‘Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında herhangi bir ücret almadan maçlara çıkacak.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor. ‘Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, herhangi bir ücret almadan Denizli ekibiyle maçlara çıkacak. Sadece maç günleri Denizli'ye gelecek olan Yattara'nın masrafları ise kulüp tarafından karşılanacak.

Yattara ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacaklarını açıklayan Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, “Yattara, Çivril'e gelecek ve sözleşmeyi imzalayacağız. İstanbul'da yaşayan Yattara, maç günleri Çardak Havaalanı'na inecek ve 100 kilometre mesafedeki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağıyla dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Yattara'nın tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisinin de vereceği katkıyla bu yıl 3. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, daha sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını giymişti. 2014-15'te Belçika 3. Lig ekiplerinden La Louviere Centre'de futbolu bırakan Yattara, bir süre İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.