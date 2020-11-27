41 yıllık merakı evini müzeye dönüştürdü

Denizli'de yaşayan Emin Karadeniz, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları gelecek nesillere aktarmak için 41 senedir eşya topluyor. Yaklaşık 300 parça eşyayı evinde oluşturduğu odada toplayan Karadeniz'in hedefi müze oluşturmak.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Emin Karadeniz, 41 senedir büyük merakla topladığı atıl durumdaki eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi. Gelecek nesillerin geçmiş dönemde kullanılan eşyaları görmesini istediğini belirten Karadeniz, yıllardır çevresindeki vatandaşların çöpe atmayı düşündüğü eşyaları topluyor. Zamanla Karadeniz'in bu tutkusunu öğrenenler de kullanılmayan veya eski eşyaları kendisine vererek katkıda bulunuyor. 41 senede yaklaşık 300 parça eşyayı toplayan Karadeniz, bu eşyaları evinin bir odasında gözbebeği gibi bakıyor. Hepsini tek tek numaralandırdığı eşyalardan ise gençlerin tarihlerini ve geçmiş dönemde kullanılan eşyaları unutmamaları için müze oluşturmayı hedefliyor.

“Aklınıza gelebilecek bütün eşyalar mevcut”

Yaklaşık 300 parçadan eşyaların içinde akla gelebilecek bütün eşyaların olduğunu belirten işçi emeklisi Karadeniz, “1979'dan beri etrafa atılan eşyaları toplamaktayım. Amacım Tavas'ta bir müze haline getirip müze yapmak. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için uğraşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 200 ile 300 arası malzeme var. Dibek, kandil, düven, at arabası tekeri olsun aklınıza ne gelirse bütün eşyalar mevcut. Bunların yaklaşık dörtte üçünü ben satın aldım. Geri kalan da vatandaşların ve ninemden kalan. Çöpe gitmesin diye bana verdiler. Ben de bunların isimlerini yazıp biriktirmekteyim. Tavas Belediyesi'nin göstermiş olduğu cezaevi var ve şu anda restorasyonu bitmiş durumda. İnşallah oraya hibe edeceğim” dedi.