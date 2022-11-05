42 su kuşunu vuran 5 kaçak avcı yakalandı

Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü, Çivril Jandarma Bot Timi, DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan'ın koordinasyonunda 5 Kasım 2022 tarihinde Çivril ilçesi Işıklı- Gökgöl de yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine 1 Dron, 1 Bot, 4 araç ve 13 personel katıldı. Faaliyette 40 avcı kontrol edildi. Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapılarak, 4 adet av tüfeğine, 2 adet ses cihazı ve 42 adet su kuşuna el konuldu.