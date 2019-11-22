İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

45 öğretmen beyaz cennet Pamukkale'yi kuş bakışı izledi

Denizli’de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek Pamukkale’yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.

Denizli'de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek Pamukkale'yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.


Denizli, Pamukkale mahallesi Kocacukur olarak bilinen yerde bir araya gelen 45 öğretmen Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik sebebiyle üzerinde Türk bayrakları olan ve “İyi ki varsın öğretmenim” yazıları bulunan iki sıcak hava balonuna bindi. Beyaz cennet Pamukkale'nin doyumsuz güzelliğini yaklaşık bin metreden kuş bakışı tecrübe eden öğretmenler 40 dakikalık keyifli bir uçuş sonrası iniş yaptılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.