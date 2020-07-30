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45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

Denizli’de birçok olayı gün yüzüne çıkaran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu sefer insanların duygularını suiistimal ederek kandıran, kolunun 45 yıldır olmadığını belirten dilencinin oyununu bozdu.

Denizli'de birçok olayı gün yüzüne çıkaran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu sefer insanların duygularını suiistimal ederek kandıran, kolunun 45 yıldır olmadığını belirten dilencinin oyununu bozdu.


Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Asfaltı üzeri Bakırlı Kavşağı olarak bilinen noktada kırmızı ışıkta duran sürücülerden kolunun olmadığını iddia ederek para isteyen şahısın oyunu ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan, hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Yaşar A. (45), sürücülerin arasında dilendiği sırada sivil olarak görev yapan JASAT ekiplerine yakalandı. Sivil ekipler daha önce de bazı olaylara karıştığı için gözaltına aldığı Yaşar A.'ya ismi ile seslenince şok oldu. 45 yıldır kolunun olmadığını iddia eden şahıs kolunu sivil ekiplere gösterdi. JASAT ekiplerinden özür dileyen ve ‘Allah sizlere kaza bela vermesin' diyerek arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Uzun yıllardır vatandaşları bu şekilde kandıran şahsı ekipler anbean kameraya kaydetti.

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