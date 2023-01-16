5 aydır kayıp olan genç anne su kuyularında aranıyor

Denizli'de yaklaşık 5 aydır sırra kadem basan 1 çocuk annesi genç kadının bulunması için bölgedeki termal su kuyularında arama çalışması sürüyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi M. Kocadağ arasında yasak aşk nedeniyle tartışma çıktı. 7 yıllık evli ve 1 çocuk annesi olmasına rağmen iki sevgilisi olduğu iddia edilen Mine Kocadağ, 18 Ağustos 2022 tarihinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından gece saatlerinde ortadan kayboldu.

Aradan geçen süre zarfında Mine Kocadağ'ın abisi T.K., ‘Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı' suçlamasıyla televizyonda yayınlanan programa çıktı. Burada yüz yüze gelen taraflar suçları birbirine atarak kendilerini savundu.

Bunun üzere Denizli'de jandarma ve polis ekipleri, kayıp Mine Kocadağ'ın bulunması için çalışmalarını genişletti. Ekipler Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesinde bulunan şifalı suların çıktığı bir çok kuyuda arama çalışması başlattı. Şuana kadar herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.