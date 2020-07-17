5 bin nüfuslu mahallede herkes ‘ayakkabı ustası'

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki yaklaşık 5 bin nüfuslu mahallede yaşayan herkes geçimini ayakkabıcılık yaparak sağlıyor. Ünlü markaların fason üretiminin yapıldığı bölgede yıllık 2 milyon çift üretim yapılıyor.

Acıpayam İlçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde geçmişi 400 yıla dayanan ayakkabı imalatçılığı, bölgeyi ayakta tutan tek meslek olmasıyla dikkat çekiyor. Hem bölge hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılarla adından söz ettiren bölgede üretilen ayakkabılar yurt içi ve yurt dışı pazarında kendine yer buluyor. Pek çok ünlü markanın fason üretiminin yapıldığı mahallede, günlük 3 bin çift yıllık ise 2 milyon çift üretim yapılıyor. Yüzyıllardır ellerinde çekiçle deriye şekil veren ustalar ise günümüzde değerini yitiren mesleklerini sürdürmek istiyor.

Bölgenin Antik dönemlerden kalma ve Selçuklular tarafından fethedilen eski bir yerleşim yeri olduğunu kaydeden Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatif Başkanı Arif Alagöz, “Selçukluların fethiyle beraber burası ekonomik olarak da güçlü kalabilsin diye sanayi bölgesi olarak kullanılmış. Bugünümüzde de ise ayakkabıcılar sanayi sitesi olarak kullanılıyor” dedi.

“Bir çift ayakkabı 30 kişinin elinden geçiyor”

Ayakkabının zahmetli üretiminde gerçek deri kullandıklarının altını önemle çizen Alagöz, bölgede tek geçim kaynağı olan ayakkabıcılığın 7'den 70'e ustasının bulunduğunu ifade etti. Alagöz konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz Yörük kültüründen dolayı ayakkabı deyince deri haricinde bir malzemeyi tanımıyoruz ki sağlıklı olan da bu. Nüfusumuz yaklaşık 5 bin civarında. Bu nüfusun tamamı geçim kaynağı olarak ayakkabıcılık yapıyor. Bu işin çok teferruatı var. Bir çift ayakkabı 30 kişinin elinden geçiyor. Normalde kadınlar kazak, çorap örerler bizim mahallemizde ise ayakkabı ve saraç işleri örgü olarak yapılır.”

“Pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz”

Alagöz, üretim kapasitesinin günlük 3 bin çift, yıllık ise 2 milyon çift civarında olduğunu belirterek, “Biz ünlü marka olarak bildiğiniz markalara da fason üretim yapıyoruz. Pek çok ülkeye direkt veya dolaylı olarak ihracat yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Hedef üretim kapasitemizi artırmak”

Bölgede turistler için sandalet, terlik gibi ürünlerin üretildiğini dile getiren Alagöz, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Ayakkabı, ihraç edilebilir ürünler içerisinde en önemli olanlarından birisidir. Ekonomimize ciddi katkılar sağlayabileceğimiz, daha fazla ihracat ve katma değer sağlayabileceğimiz bir ürün. İnşallah daha da artırabiliriz.”

“Bu mahallede herkes ayakkabıcı”

Ayakkabıcılığı çocukluğundan beri yaptığını belirten 48 yaşındaki Yadigar Ayazlı, “Eşimle birlikte aynı işi yapıyoruz. Bu iş bizim buranın mesleği. Bu mahallede herkes ayakkabıcı. Geçimimizi sadece ayakkabıdan sağlıyoruz. Günümüzde bu meslek ölüyor ama devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.