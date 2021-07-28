5 yaşındaki çocuğun yuttuğu madeni para başarıyla çıkarıldı

Denizli'de 5 yaşındaki çocuk oynadığı metal parayı yuttu. Yapılan müdahale ile çocuk sağlığına kavuşurken uzmanlar pandemi döneminde çocuklarda yabancı cisim yutma oranlarının arttığını söyledi.

Denizli'de yaşayan 5 yaşındaki Tayfun Demir, evde oynadığı 50 kuruş madeni parayı yuttu. Çocuk Gastroenterolojisi Bilimdalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Halil Kocamaz tarafından yapılan müdahale ile minik Tayfun sağlığına kavuştu. Uygulanan tedavi yönteminden bahseden Dr. Kocamaz, “Son olarak bize başvuran minik hastamızın da midesindeki madeni parayı endoskopik olarak ağzından başarı ile çıkardık. Midede bulunan madeni para kesici ve delici olmadığı için nispeten düşük bir risk oluştursa da hastamıza endoskopik müdahale yaparak oluşabilecek problemleri önlemiş olduk” dedi.

Yabancı cisim yutmanın bazen hayatı tehdit edebilecek sonuçları olabileceğini belirterek aileleri bu konuda uyaran Dr. Kocamaz, “2019 yılının ilk aylarından başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs pandemisi çocuklarda virüsle ilişkili sağlık sorunlarının dışında bazı riskleri de beraberinde getirdi. Vanderbilt Üniversitesinden Dr. Katherine Black ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre online eğitimin başlamasıyla birlikte evde kalan çocuklarda yabancı cisim yutma oranlarının arttığı izlendi. 2020 yılının Mart ve Temmuz aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre çocuklarda yabancı cisim yutma oranının belirgin olarak arttığı saptandı. Çalışma sonucuna göre özellikle 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda ve erkek cinsiyetteki çocuklarda yabancı cisim yutma oranı daha yüksekti” ifadelerini kullandı.

“Yutulan yabancı cisimler her zaman risk oluşturmaktadır”

Yutulan yabancı cisimlerle ilgili bilgi veren Dr. Kocamaz, ‘Ağıza alınan yabancı cisim özellikle solunum yoluna kaçtığında hayatı tehdit edecek sorunlara yol açmaktadır. Yutulan yabancı cisim sindirim kanalında ise tıkanıklık, delinme, ülser gibi önemli sorunlara yol açabilir. Yutulan yabancı cisimler çoğunlukla ev ortamında bulunan madeni para, iğne, pil, oyuncak parçaları, takı ve bazen de gıda kümeleridir. Sindirim kanalındaki metal içeren yabancı cisimleri, röntgen yardımıyla kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Yutulan yabancı cismin kesici, delici olup olmamasına, boyutuna ve özelliğine göre çocuğu değerlendirip yabancı cismin kendiliğinden sindirim kanalını terk etmesini bekleme ya da yabancı cismin bulunduğu yere göre ağızdan ya da makattan endoskopi aracılığıyla çıkarılma işlemi yolunu seçiyoruz. Özellikle oyun çocuğu dediğimiz dönemde çocukların çevresindeki cisimleri ağızları sayesinde tanımaya çalıştığı unutulmamalı ve ağıza sığabilecek boyutta olan minik cisimler çevrelerinde bulundurulmamalıdır” şeklinde konuştu.