5 yıl önce kurulan Sosyal Market, binlerce aileye destek oldu

5 yıl önce kurulan Pamukkale Sosyal Market, 2020 yılında binlerce aileye destek sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Sosyal Market ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 5 yıl önce kurduğu Pamukkale Sosyal Market Derneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. “Gıda Bankacılığı” kapsamında faaliyetlerine devam eden Pamukkale Sosyal Market, 2016 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlamıştı. O günden bu yana yaklaşık 30 bin aile paranın geçmediği Sosyal Market'ten alış veriş yaptı. Geride kalan 2020 yılında dünya gibi ülkemizde korona virüs pandemisi ile mücadele etti. Özellikle korona virüs tedbirleri çerçevesinde iş yerleri kapanan ya da işleri bozulan esnaflara gıda ve temizlik maddelerinden oluşan paketlerle destek sağlandı. Pamukkale Belediyesi ekipleri korona virüs pandemisi nedeniyle vatandaşların taleplerini adreslerine kadar götürüp teslim etti. Sadece 2020 yılında yaklaşık 7 bin kişiye erzak ve temizlik ürünlerinden oluşan paketler ulaştırıldı. Yine aynı dönemde Sosyal Market'in giyim bölümünden bine yakın kişi ihtiyacı olan yeni kıyafetlere ücretsiz olarak ulaştı. Ülke genelinde yaşanan deprem afetlerinde de Pamukkale Sosyal Market devreye girdi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve 30 Ekim 2020'de İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için Sosyal Market'in depolarındaki malzemeler kısa sürede deprem bölgesine gönderildi.

Sosyal Market bir çok vatandaşın yanında oldu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Sosyal Market'in önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Gıda Bankacılığı sistemi ile hizmet veren Pamukkale Sosyal Market, 2016 yılından bu yana ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşımızın yanında olmaya devam etti. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yanında korona virüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşayanlar da başvuru yapabiliyor. Gerekli incelemelerden sonra kimin neye ihtiyacı varsa bu marketimizden karşılanıyor. Pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ya da faaliyetlerine ara veren vatandaşlarımıza da destekler sağladık. 2020 yılında Elazığ ve İzmir'de meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için depolarımızda ne varsa hepsini gönderdik. Son olarak ilçe genelinde toplanan tekstil atıkları projesinden elde edilecek gelir de Sosyal Market aracılığıyla yine ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Hayırseverlerimizin bağışları ile Pamukkaleli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.