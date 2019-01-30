5 yıldızlı sokak hayvanları tesisini Bakan Pekdemirli açacak

Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 1 Şubat Cuma günü açılacak.

Sokak Hayvanları Kliniği ve Beslenme Odağı'nın kapasitesinin artırmak ve sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılış töreni gerçekleştiriliyor. 5 yıldızlı tesisin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 11:00'de yapılacak. Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan 5 yıldızlı modern tesisin açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

“Türkiye'de parmakla gösteriliyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisin Türkiye'de parmakla gösterilen sayılı tesislerinden biri olduğunu belirterek, “Denizlimizde yaşayan sokak hayvanlarının tedavisi ile hasta, sakatlanmış veya bakıma muhtaç olanlarının rehabilitasyonunu yapmaya başladığımız tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu büyük tesisimizin açılış programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

“Hayvanlar için tüm imkanlar sunuldu”

Başkan Zolan, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapıldığını ardından hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanların ayrılarak, gerekli tedavi, ameliyat ve rehabilitelerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutularak, diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçiliyor. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunduğu tesiste ayrıca eğitim çalışmaları da yapılıyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirildiği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanıyor” diye konuştu.