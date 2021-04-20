5 yıllık idrar kaçırma sorununa yarım saatte çözüm buldu!

Denizli'de yaşayan 49 yaşındaki hasta, yaklaşık 5 yıldır yaşadığı idrar kaçırma probleminden, Özel Egekent Hastanesi'nde yapılan ve yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonla kurtuldu. Özellikle öksürürken ve hapşırırken problem yaşadığını belirten hasta, “Artık böyle sorunlarım kalmadı. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Denizli'de yaşayan Kadriye Bağ (49), yaklaşık 5 yıldır idrar kaçırma problemi yaşıyordu. Öksürürken ve hapşırırken zorlandığı şikayetiyle tavsiye üzerine Özel Egekent Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan'a başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonrası Bağ'ın ameliyat olmasına karar verildi. Yaklaşık yarım saat süren TOT operasyonu sonrası aynı gün ayağa kalkan ve taburcu edilen hasta, doktora ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Kadriye Bağ, “Doktorumuza tavsiye üzerine geldim. Kendisi bana cerrahi operasyon önerdi. İlk başta tereddüt ettim ama şimdi çok mutluyum. Yaşadığım şikayetler kalmadı ve inşallah daha da düzelecek. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Hastalar günlük yaşantısına hemen dönebilir”

İdrar kaçırmanın kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görüldüğünü ve sosyal yaşantıda ciddi problemler oluşturduğunu belirten Op. Dr. Arif Saylan, “Hastamızın yaşadığı probleme yönelik cerrahi operasyon olmasını önerdik. TOT (Trans Obturatuar Tape) operasyonu; öksürük, hapşırma, hareketle ve eforla olan idrar kaçırmalarında çok yüksek başarı oranına sahip, alttan yapılan, çok az dikişi olan ve hastaların hemen günlük hayatlarına dönebildikleri bir operasyondur” şeklinde ifadelerde bulundu.