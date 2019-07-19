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5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık stratejik planını hazırlamasına önemli katkı sunacak anket başlatıldı.

Şehrin gelecek 5 yılının planlanmasında Denizlililerin görüş ve düşüncelerinin büyük önem taşıyacak. Vatandaşların yapacağı 10 soruluk ankete büyükşehir belediyesinin resmi sitesinden erişilebildiği duyuruldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelecek 5 yılı kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere yapacağı stratejik plan için Denizlilerin görüşlerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. "Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı" kapsamında anket başlatıldı. ‘Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim' sloganıyla duyurulan anket Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yayınlanmaya başladı. 21 Temmuz gününe kadar sürecek vatandaşlara ankette ad-soy ad belirtmedikleri, 10 soru yöneltildiği öğrenildi. Denizlililerin gelecek 5 yılda neler yapılması gerektiğini belirleyeceği ankette vatandaşlardan gelecek proje önerileri de dikkate alınacak.



“Denizli'nin gelecek 5 yılına ışık tutacaklar”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2020-2024 Stratejik Planı'nın Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesinin daha da artırılmasında büyük önem taşıdığını işaret ederek, Vatandaşların önemli ölçüde katkı sunacağı stratejik planın Denizli'nin gelecek 5 yılına ışık tutacaklar. Hemşerilerimizin görüş ve önerileri bizim için her zaman çok önemli olmuştur" dedi.


Denizlilileri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden erişilebilen anketi doldurmaya davet etti.

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