50 metre fren yapan otomobil bahçeye uçtu

Denizli'de süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, sürücüsünün 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen durmayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Olay anında kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan A.K. idaresindeki Toyota marka 20 AAK 960 plakalı otomobil, sürücünün fren yapmasına rağmen durmayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Büyük gürültünün kopması üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçler, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

50 metrelik fren izi

Olay yerine giden sağlık görevlileri kazada sürücü ve yanındaki arkadaşını ayakta tedavi ederken, o esnada bahçede ve balkonda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Bahçeye uçan araç ise itfaiye ekiplerinin çalışması ardından bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.