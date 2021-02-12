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50 tane çam ağacını tarlaya gittiğinde kesilmiş ve yakılmış halde buldu

Buldan’da tarlada bulunan yaklaşık 50 adet genç çam ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilmiş halde bulundu.

Buldan'da tarlada bulunan yaklaşık 50 adet genç çam ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilmiş halde bulundu. Dedesinin tarlası olduğunu belirten Ahmet Çıltık, “Kesilen ağaçlar daha çok gençti. Kestikleri yetmiyormuş gibi dallarını da ateşe vermişler” dedi.


Buldan'ın Helvacılar Mahallesi Tekke mevkiinde Ahmet Çıltık isimli vatandaş dedesinin tarlasına gittiğinde yaşları on ile kırk arasında değişen yaklaşık elli çam ağacını kesilmiş ve yakılmış halde buldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledilmiş ağaçlar karşısında Çıltık gereken cezanın kesilmesini isteyerek, “ Merhum dedem İsmail Karakuş'un arazisi olan tarlada bulunan elli yaş çam ağacı kesildi. Kesilen ağaçlar daha çok gençti. Kestikleri yetmiyormuş gibi dallarını da ateşe vermişler. Tarlada adeta katliam yapılmıştır. Bu ağaçlar kesilerek doğa ağır bir tahribata uğramıştır. Hem vatandaş hem de tapulu arazi sahipleri olarak kesenlerin bulunarak mutlaka gerekli cezaya çarptırılmalarını istiyorum” dedi.

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