İhlas Haber Ajansı

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500 dans sever Zumba Master Class etkinliğinde buluşacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlik, ilçedeki dans ve sporseverleri bir araya getirecek.


Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Zumba Master Class, 15 Ocak Cumartesi günü Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gülen Arzuman gibi ünlü zumbacıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100 zumba eğitmeninin ve 400 zumba severin içinde bulunacağı şovlarla dolu etkinlik saat 13.00'te başlayıp 16.00'da sona erecek.



“Dans ve sporsever hemşerilerimizi davet ediyorum”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sanata, spora çok önem veriyoruz. Bugüne kadar bu alanlarda birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Hemşerilerimiz ilçemize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde ve spor tesislerimizde birbirinden farklı branşlardaki kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Özellikle kadın hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda Zumba Master Class'a ev sahipliği yapacağız. 500 dansçının katılacağı etkinliğimize tüm dans ve sporsever hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

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