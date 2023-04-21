500 yıllık bayramlaşma zinciri bu yılda devam etti

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan bayramı programı çerçevesince namazın ardından ilçe halkı ve protokol, 500 yıllık bayramlaşma zinciriyle ‘Bayrak Halkası' geleneğini yaşattı.

Çameli ilçesinde Ramazan bayramı programı çerçevesinde bayram namazının ardından belediye bahçesinde Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve vatandaşlar bayramlaştı. İlçenin önemli isimlerinden biri olan Hayati İnanç'ta hemşehrileriyle buluşarak bayram söyleşisi gerçekleştirdi. 500 yıllık bayramlaşma zinciri olan ‘Bayrak Halkası' geleneği de bu bayram gerçekleştirildi. Bayramlaşmak için zincir oluşturan vatandaşlar, metrelerce uzadı. Önce mahallenin büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm mahalle halkı bir araya gelerek bayramlaştı.