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51 yaşındaki efsaneyi hayata döndürdü

Çocukluk hayallerini süsleyen 1969 model motosikleti hurda vaziyette alarak orijinaline uygun şekilde restore eden Mehmet Alcalık, efsane motosikleti yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Alcalık'ın elinde yeniden hayat bulan 51 yıllık efsane hala tek marşta çalışır ve yürür durumda.


Denizli'de motosiklet tamirciliği yapan 32 yaşındaki Mehmet Alcalık, motosiklet tutkusunun ve çocukluk hayallerinin peşinden gitti. Küçük yaşlarda babasının motosikletinin deposuna binerek yaptığı yolculuklar sırasında motosiklet sevgisi kazandığını söyleyen Alcalık, 1969 model, 2 zamanlı ve 250 cc olan Jawa motosikleti hurdayken alarak restore etti.



30 yaşına geldikten sonra, çocukluğunda deposunda oturarak babasıyla birlikte yolculuklar yaptığı motosikleti aramaya başladığını belirten Alcalık, “Motosiklet, benim için babam ile yaptığım yolculuklarda oluşan bir sevda. O zaman babamda da bu motosikletten vardı. 2018'de aynı motosikleti hurda halinde buldum ve satın aldım. Mekaniğinden boyasına restore ederek yeni hale getirdim. Motosiklet tamircisi olduğum için parça temini ve restore işlemlerinde çok zorluk yaşamadık” diye konuştu.


Sokaktaki insanların motosikleti görünce tekrar baktığını ve güzel tepkiler verdiklerini dile getiren Alcalık, motosikletini binmek için restore ettiğini ve satmadığını söyledi. Nostalji motosikletlere ilgisi olduğunu söyleyen Alcalık, “Bu benim restore ettiğim ilk nostalji motosiklet. Nasip olursa başka motosikletleri de restore etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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