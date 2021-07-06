53 yaşındaki hastaya 8 santimetrelik kesi ile kalp ameliyatı

Uşak'ta yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Karataş “küçük kesi kalp ameliyatı” ile ciddi kalsifik aort kapak darlığının yol açtığı yaşamsal riskten, Denizli Özel Egekent Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyon ile kurtularak sağlığına kavuştu. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Uç, “Minimal invasif kalp cerrahisi ile 8 santimetrelik kesi ile yaptığımız ameliyat sonrası hastamız, daha kısa sürede normal yaşamına dönebilecek” dedi.

Karahallı ilçesinde yaşayan Ahmet Karataş, göğüs ağrısı şikayetiyle Özel Egekent Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Uç'a başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası Karataş'ta kalsifik ciddi aort kapak darlığı olduğu tespit edildi. Karataş, küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatı olmak istediğini belirtti. Yapılan muayenede bu işleme uygun olduğu tespit edilen hastaya Op. Dr. Halil Uç tarafından yapılan ameliyatta 8 santimetrelik açılan kesi ile müdahalesi yapılan hasta, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

“Daha çabuk ayağa kalktım”

Uşak'tan Denizli'ye sağlığına çare aramaya gelen Karataş, “Göğüs ağrılarım oldukça fazlaydı. Konulan teşhisin hayati riskler taşıması nedeniyle ameliyat olmam önerildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Uç'a başvurdum. Her şey yolunda gitti. Uygulanan yöntemle daha çabuk ağaya kalktım. Doktoruma ve değerli ekibine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Bu yöntemle daha kısa zamanda iyileşebilecek”

Hastaya klasik göğüs kemiği kesilmesi yerine küçük kesi kalp ameliyat yöntemi uyguladığını kaydeden Halil Uç, “Geleneksel kalp cerrahisinde, göğüs kemiğinin ortasından yapılan bir kesi yapılır. Bu kesi yaklaşık 15-20 santimetre uzunluğundadır. Günümüzde daha çabuk iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve estetik olarak daha iyi kozmetik sonuç icin uygun hastalarda ve çoğu kalp girişiminde minimal invasiv kalp cerrahisi uygulanabilir.Minimal invasiv kalp cerrahisi, 5 ila 10 santimetre aras cerrahi kesi kullanılarak gerçekleştirilir. Aort Kapağına müdahale edilen bu hastamızın da sağlık durumu gayet iyi, bu yöntemle daha kısa sürede normal yaşamına dönebilecek” dedi.