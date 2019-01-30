55 milyon liralık proje havadan görüntülendi

Pamukkale Belediyesi'nin ilçeye yaptığı önemli yatırımlardan biri olan Bağbaşı Mahallesi'nde ki Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin 55 milyon TL'lik bütçe ile Bağbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden ve engelsiz bir yaşam merkezi olarak planlanan Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Arsasının tamamı Pamukkale Belediyesi'ne ait olan ve toplamda 10 bin 872 metrekare alanda yükselen Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, 2 ayrı blok şeklinde inşa ediliyor. 1984-1989 döneminde Denizli Belediye Başkanlığı görevinde bulunarak, Denizli'ye önemli katkıları olan Mimar Ziya Tıkıroğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte yapımı devam Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

“Sadece bölgeye değil Denizli'ye hizmet verecek”

Denizli'nin güçlü bir tesisini gezme fırsatı bulduğunu belirten Tıkıroğlu, tesisin sadece bölgeye değil Denizli'ye de büyük hizmetler vereceğine inandıkları güçlü bir tesis olduğunu söyledi. Başkan Gürlesin'in girişimleriyle tesise el atılmış olmasının gerçekten büyük cesaret işi olduğunu aktaran Tıkıroğlu, Tesisin tamamlandıktan sonra kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Tıkıroğlu, tesisteki bölüm ve kademeleri tam olarak bir geziyle anlamanın mümkün olmadığını ve tesisin oldukça güçlü olduğunu aktardı. Tıkıroğlu, Başkan Hüseyin Gürlesin'in ilçeye yaptığı tüm hizmetleri göz önüne alarak değerlendirildiğinde, burada en önemli noktanın Pamukkale Belediyesi'nin 5 yıllık bir belediye olduğunu unutmamak olduğunu belirterek, “Kuruluş olarak belediye ilk defa teşkilatlanmış, ilk defa kurulmuş, ilk defa başına bir başkan geçmiş ve çalışmış. Bu büyük tesislere el atabilmiş olması takdire şayandır” dedi.