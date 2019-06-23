55 yaşındaki güvenlik görevlisi bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu

Pamukkale Üniversitesi'nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Mezuniyet töreninde 55 yaşındaki güvenlik görevlisinin bölüm üçüncüsü olarak mezun olması büyük alkış topladı.

PAÜ Spor Salonu'nda bu yıl 21-22-29 Haziran tarihlerinde üç gün süreyle düzenlenen Pamukkale Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenlerinin açılış programına Denizli Valisi Hasan Karahan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Yargıtay Onursal Başsavcı Hasan Erbil, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma J. Alb. Metin Düz, Merkezefendi Belediye Başkanı Av. Şeniz Doğan, Pamukkale Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, PAÜ Akademik ve İdari Personeli, il protokolünden üyeler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

55 yaşındaki güvenlik görevlisi bölüm üçüncüsü oldu

Tıp Fakültesi ile başlayan programın devamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanını yaşadı. Pamukkale Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Durali Akkan, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünün (İkinci Öğretim) üçüncüsü olarak mezun oldu. Hem çalışıp hem okumanın mümkün olduğunun en güzel örneği olan Akkan gençlere örnek oldu.

Törenin ikinci gününde ise Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çal Meslek Yüksekokulu, Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun olma heyecanını yaşadı.