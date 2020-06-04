55 yaşındaki kayıp kadının cesedi gölet kenarında bulundu

Denizli'nin Güney ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 55 yaşındaki kadının cesedi göl kenarında bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan kadının cesedi kaybolduktan 11 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Güney ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evinden öğle saatlerinde çıktıktan sonra haber alınamayan Hatice Batmaz (55) için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede ve yakın çevrede jandarma başta olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 11 saatlik arama çalışmasının ardından Güney şelalesi yakınlarında bulunan gölet kenarında Batmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

55 yaşındaki Hatice Batmaz'ın kanser ve şeker hastası olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri Batmaz'ın intihar mı, yoksa düşme sebebi sonucu mu öldüğünü belirlemek için inceleme başlatırken Batmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.