6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için kontrolünü kaybeden annenin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 aylık bebek toprağa verildi. Bebekten geriye neşeli görüntüler ve annesiyle olan fotoğraflar kaldı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki 20 P 2260 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yunus D., babası Halil İbrahim D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa Ali E.'yi (11) yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Eda Nur E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada annenin çocuklarının dikkatini dağıtması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından 6 aylık bebek Eda Nur E. defnedilmek üzere Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesine getirildi. Burada camide kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cansız bedeni gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne ve baba Yusuf E. ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları sakinleştirerek onları yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden bebekten geriye ise neşeli görüntüler ve annesiyle olan fotoğrafları kaldı.