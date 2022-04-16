6 yılda 190 okuldaki 24 bin öğrenciye suyun önemi anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin suyun önemini ve su tasarrufunu gelecek nesillere anlatmak için 6 yıl önce başlattığı "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" projesi ile bugüne kadar 190 okulda 24 bin 370 öğrenciye ulaşıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün suyun önemini ve su tasarrufunu gelecek nesillere aşılamak amacıyla başlattığı "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" adlı projesi 6 yaşına bastı. Proje ile bugüne dek 190 okulda 24 bin 370 öğrenciye ulaşılırken, bu yıl düzenlenen Dünya Su Günü etkinliklerinde 14 okulda 3 bin 250 öğrenciye suyun önemi anlatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği Minik Minik Ellerim, Susuz Büyümez Düşlerim programında gönüllü personellerce oluşturulan ekip, anaokulu ve ilkokullarda su duyarlılığı ve tasarrufu hakkında bilgilendirme yaparak konunun önemini tiyatro ve müzikal gösteriler ile anlattı.

Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

2022 yılında Denizli'nin merkez ve ilçelerinde belirlenen pilot okullar ziyaret edilirken gönüllü ekip, 7 anaokulunda bin 690, 7 ilkokulda ise bin 560 öğrenci olmak üzere toplamda 14 okulu ziyaret ederek 3 bin 250 öğrenciye ulaştı ve suyun önemini anlattı. Öğrencileri hem eğlendiren hem de suyun tasarrufu ile ilgili bilgiler veren “Damla” ile “Deniz” karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisinin ardından dans gösterisi ile devam eden etkinliklerde; miniklere balon, magnet, rüzgar gülü ve su tasarrufu ile ilgili boyama kitabı hediye edildi.

"Duyarlı ve farkındalığı yüksek bireyler yetişsin istiyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 6 yıl önce hayata geçirilen proje ile gelecek nesillerde su konusundaki farkındalığı ve duyarlılığını artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Su olmadan hayatın devam edemeyeceğini kaydeden Başkan Zolan, "Suyumuzu korumak ve gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir kent bırakmak için Denizlimizin dört bir tarafında alt yapı yatırımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Suyumuzu tasarruflu kullanmak adına gelecek nesillerimize suyun önemini anlatıyor, duyarlılığı ve farkındalığı yüksek bireyler yetişsin istiyoruz. Projemize emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.