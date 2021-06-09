60 yıllık çile dinamitle son buldu

Dar ve keskin virajlarıyla tehlike oluşturan Kocapınar-Yatağan yolunda düzenleme çalışması başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, güzergahtaki dev Çal Kayası'nı dinamitle havaya uçurdu. Düzenleme ile 60 yıllık dertlerinin biteceğini söyleyen Muhtar, "Dünyalar bizim oldu" dedi.

Denizli'de birçok ulaşım sorununu hayata geçirdiği projelerle tarihe gömen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Honaz ilçesi ile Serinhisar ilçesini birbirine bağlayan Kocapınar-Yatağan yolunda düzenleme çalışması başlattı. Dar ve keskin virajlarıyla tehlike oluşturan özellikle kış mevsiminde büyük zorlukların yaşandığı yolun düzenleme çalışmasına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilk olarak Çal Kayası olarak bilinen, 30 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde, 100 metrelik bölgeyi kapsayan 60 bin metreküp büyüklüğündeki dev kayayı dinamitle havaya uçurdu. Kocapınar-Yatağan yolunda keskin bir viraja neden olduğu için büyük risk barındıran dev kaya 3 aşamada patlatılarak ortadan kaldırıldı. Kayanın patlatılması ile bölgedeki yol da genişletilerek keskin viraj ortadan kaldırılıyor.

3 günde tamamlandı

Çal Kayası 10 kişilik bir ekip tarafından tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından dinamitle havaya uçuruldu. Dev kayanın tamamen ortadan kaldırılması 3 günde gerçekleştirilirken, dev kayada 3 ayrı patlatma yapıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan dev kaya havaya dağılırken oluşan toz bulutu metrelerce yükseğe çıktı. Çalışma ile Denizli'nin turizm değerleri arasında yer alan ve özellikle yaz mevsiminde yoğun olarak kullanılan Kefe Yaylası'na ulaşımın da kolaylaşacağı kaydedilirken, düzenlemenin yaklaşık 2 kilometrelik bir güzergahı kapsadığı ifade edildi.

"Sözün bittiği yerdeyim"

Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi Muhtarı Kamil Köprü, dar ve keskin virajlarla dolu tehlikeli güzergahın uzun yıllardır kanayan bir yara olduğuna dikkati çekti. Kış mevsiminde yolu kullanmak zorunda kalan özellikle öğrenci servislerinin büyük zorluklar yaşadığını, araçların kar veya buzlanmadan dolayı kayarak zaman zaman yolda kaldığını anlatan Muhtar Köprü, "60 yıldır bu yol böyleydi. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a söyledik ve sonuç itibari ile yolda çalışma başladı. İnşallah buraya çok güzel bir yol yapılacak. Şu yolun yapımına başladı ya dünyalar bizim oldu. Bu çok büyük bir çalışma. İnşallah bu yol çok daha güzel olacak” dedi.

"Kısa zamanda bitirip hizmete alacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin daha rahat, konforlu ve güvenli seyahat etmesi için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda bugüne kadar "çözülemez" denilen birçok ulaşım sorununu tarihe gömdüklerini anlatan Başkan Zolan, "Denizlimizin 19 ilçesinde 616 mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, dertlerini çözmeye devam ediyoruz. Dar ve keskin virajlarıyla riskler barındıran yolumuzda düzenleme çalışmamıza başladık. İnşallah kısa zamanda bitirip hizmete alacağız. Allah'ım kazasız belasız tamamlamayı nasip eylesin. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.