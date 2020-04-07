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65 yaşındaki şahsın organları 3 kişiye umut oldu

Denizli’de 1 Nisan’da geçirdiği beyin kanaması neticesi hayatını kaybeden 65 yaşındaki erkek hastanın karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye hayat oldu.

Denizli'de 1 Nisan'da geçirdiği beyin kanaması neticesi hayatını kaybeden 65 yaşındaki erkek hastanın karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye hayat oldu.


1 Nisan'da beyin kanaması teşhisiyle özel bir hastaneye başvuran C.K., 3 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti.


Hastanenin Başhekimi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Peker, organ nakli ile ilgili yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2020'de beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedavisine başlanan ve 4 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlandığını söyledi.


Hastane ameliyat ekibi ve İzmir'den gelen ekiplerin, organların alınması için gece saat 03:00'de başlayan operasyonun sabah saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti. Başarıyla gerçekleşen operasyonda 65 yaşındaki C.K.'nın karaciğer ve böbrekleri alınarak yeni bir hastaya umut olması için İzmir'e gönderildiğini ifade etti.

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