İhlas Haber Ajansı

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657 litre sahte alkolle yakalandılar

Denizli’de 657 litre sahte alkolü kaçak yollarla getiren 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'de 657 litre sahte alkolü kaçak yollarla getiren 3 şüpheli yakalandı.


Denizli'de ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 657 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

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