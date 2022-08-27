7 asırlık gelenek ‘Eren Baba' yoğun katılımla yapıldı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Sanrıdas Dağı Çiçek Baba zirvesinde yer alan ‘Eren Baba'da etkinlikler bu yılda yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü kenarında kurdukları çadırda geceyi geçiren yörükler, sabah erken saatlerde patika yoldan yürüyerek Eren Baba'ya ulaştı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdan bu yana yapılan ‘Eren Dede' etkinlikleri bu yılda yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü etrafında kurdukları çadırlarda geceleyen yörükler, sabah erken saatlerde yaklaşık 2 kilometrelik patika yoldan Çiçek Baba zirvesindeki Eren Baba'ya yürüyerek ulaştı. Burada okunan duaların ardından kurbanlar kesildi. Muğla ve Köyceğiz'den de etkinliğe katılım bu yıl geçen yıllara göre çok yüksek oldu. Eren Baba etkinliklerine Beyağaç Kaymakamı Ferdi Akgün, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Turgut Tok, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Geoteknik Doç. Dr. Devrim Alkaya, çevre illerdeki üniversitelerde görev yapan bilim insanları ve davetlilerde katıldı.

Düzenlenen etkinliğin yöre halkı tarafından eskiden beri kutsal kabul edildiğini söyleyen Hamide Şahin, “Eren Çiçek Baba, eskilerden beri kutsal kabul edilir. Bereket için çocuğu olmayanlar, çocuk için hastalığı olanlar şifa için, bolluk bereket için mezarın taşından kumundan alanlar ambarlarına bolluk bereket için evlerine götürürler” dedi.

7 asırdır devam eden gelenek

Göktürk inancında en yüksek yerin, tanrıya en yakın yer olduğuna inanıldığını onun için insanların yılda bir gün dağların zirvelerine çıktığını anlatan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Turgut Tok, “Sanrıdas Çiçek Baba nın zirvesindeyiz. Eren Babadayız kurgan alanı. Anadolu coğrafyasının en kadim Türk geleneğinin iklimindeyiz, coğrafyadayız. Eren kültürünün yaşatıldığı bir yer. Türk yurdu dediğimiz Türkistan'da da kurbanlar adaklar kesiliyordu. Burada da kesiliyor” diye konuştu.

Gelenek yaşatılıyor

Eren Baba geleneğinin yaşatılması için belediye olarak her yıl Ağustos ayında etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ise “Yaklaşık 7 asırdan beri devam eden gelenek. Ağustos ayının son perşembesi yapılan gelenek. Eren baba etkinlikleri çerçevesinde kendi ilçemizde Beyağaç ilçemizde Kartal gölünde eren e çıkmadan önce Salı ve Çarşamba Yörük şenliği yapıyoruz. Perşembe sabah erkenden Kartal Gölün'den Eren Baba'ya kurgan yapılan bölgeye patika yoldan geliyoruz. Ritüeli yaşatmak adına yürüyerek buraya geliyor. Anadolu'nun Türkleşmesiyle birlikte İslamlaşması adına Horasan erenlerinin bu bölgeye irşatla görevlendirilerek gönderilmesi ve o eren zaatların hakim tepelerde yurt edinerek. Hakim tepelerde irşatlarını yerine getirdiklerini düşünüyoruz. Tabi ağustos un son perşembesi yazın bitişi, güzün başlangıcı, atalarımız tarafından özenle, seçilmiş olan bir tarih. Buraya gelindiği zaman, burada kurban kesilip kanı toprağa karıştığında dumanı göğe havaya savrulmasıyla birlikte bolluğun bereketin, kazancın artacağına inanılıyor. Bizim yöre halkımız buraya geldiği zaman hep beraber ailecek bir Yörük geleneği icabı bur küçükbaş hayvan kesiyor. Burada onu çevrime yapıyor. Ailesiyle misafirleriyle eşiyle dostuyla beraber, o çevirme yaptıkları hayvanı, burada ikram ediyor, yiyor kalanını da ilçeye götürerek ilçede buraya katılmayan ailelere pay dağıtarak onlara veriyor. Onlarında burada pişen etten tatmasına vesile olmuş oluyor. Burada dikkat ederseniz bazı vatandaşlarımız poşetlere toprak almaya taş almaya çalışıyor. Aldıkları toprağı, Beyağac'a indiklerinde kendi arazilerinin içine karıştıracaklar. Taşları da buğday ambarlarının içlerine koyacaklar. Gerekçeleri, buradan aldıkları toprağın kendi arazilerine bereket getireceğini, ambara koydukları taşlarında kazancın bereketinin artacağına inanılır” ifadelerini kullandı.

Beyağaç Kaymakamı Ferdi Akgün'de, “Etkinlikler 700 yılda bu yana devam ediyor. Bizde vatandaşlarımızla etkinliğimizi gerçekleştirdik“ dedi