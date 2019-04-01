7 erkek adayla yarışan kadın muhtar adayı ipi göğüsledi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 31 Mart seçimlerinde Yeni Mahalle'de muhtar adayı olan Saliha Seyrek oyların büyük çoğunluğunu alarak ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi.

Buldan'da yapılan seçimlerde, Yeni Mahalle'den muhtar adayı olan ve erkek adaylara karşı yarışan Saliha Seyrek, ilçenin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Yeni mahalleye kadın eli değeceğini dile getiren Saliha Seyrek, “Seçimler sonuçlandı. Heyecanlı,demokratik bir yarıştı. Artık yeni mahallenin bir kadın muhtarı var. Seçim döneminde bana destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bana oy veren vermeyen tüm yeni mahalle sakinlerine de teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bu yeni dönemde bütün amacım bana güvenenleri utandırmamaktır. Yeni bir enerji ile bütün yeni mahalle sakinlerinin hizmetinde olacağım. Yeni mahallemizde kadınlarımız ve erkeklerimizle birlikte çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Öte yandan, yapılan seçimlerde 2600 seçmenin 475 oyunu alan Seyrek, rakiplerini geçerek muhtar oldu. Seyrek ayrıca rakibi olan 7 erkek adayı da aldığı oylarla geride bıraktı.