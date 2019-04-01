İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

7 erkek adayla yarışan kadın muhtar adayı ipi göğüsledi

Denizli’nin Buldan ilçesinde 31 Mart seçimlerinde Yeni Mahalle’de muhtar adayı olan Saliha Seyrek oyların büyük çoğunluğunu alarak ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 31 Mart seçimlerinde Yeni Mahalle'de muhtar adayı olan Saliha Seyrek oyların büyük çoğunluğunu alarak ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi.


Buldan'da yapılan seçimlerde, Yeni Mahalle'den muhtar adayı olan ve erkek adaylara karşı yarışan Saliha Seyrek, ilçenin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Yeni mahalleye kadın eli değeceğini dile getiren Saliha Seyrek, “Seçimler sonuçlandı. Heyecanlı,demokratik bir yarıştı. Artık yeni mahallenin bir kadın muhtarı var. Seçim döneminde bana destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bana oy veren vermeyen tüm yeni mahalle sakinlerine de teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bu yeni dönemde bütün amacım bana güvenenleri utandırmamaktır. Yeni bir enerji ile bütün yeni mahalle sakinlerinin hizmetinde olacağım. Yeni mahallemizde kadınlarımız ve erkeklerimizle birlikte çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.


Öte yandan, yapılan seçimlerde 2600 seçmenin 475 oyunu alan Seyrek, rakiplerini geçerek muhtar oldu. Seyrek ayrıca rakibi olan 7 erkek adayı da aldığı oylarla geride bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.