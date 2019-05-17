İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

7 hırsızlık olayının failleri jandarmadan kaçamadı

Denizli’de oto, ev ve kamu kurumundan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'de oto, ev ve kamu kurumundan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde otomobil çalınması, ev ve bir kamu kurumunda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayların aydınlatılması için çalışma başlattı. Polis ile koordineli yapılan çalışmada hırsızlık olaylarını H.B. ve K.H. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, çaldıkları araçlar ve malzemeler ile Honaz ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları bir kamyonet, bir otomobil ve 170 metre bakır kablo da ele geçirildi. Şahısların yakalanması ile 7 faali meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.