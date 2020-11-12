700 yıllık hamam ve çevresi gelecek nesillere aktarılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinde konakladığı evin ortaya çıkartılıp aslına uygun bir şekilde korunması için başlattığı çalışmada sona geldi. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, “Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Özel İdare İşhanı'nı yıkımının ardından bölgedeki 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinde kaldığı evin ortaya çıkması ve aslına uygun olarak korunması için başlattığı çalışmada sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kapsamda tarihi hamamın arka tarafında bulunan ve depo olarak kullanılmak üzere inşa edilen derme çatma yapının yıkım çalışmalarını inceledi. Koruma Kurulu'ndan alınan onayın ardından başlatılan çalışma ile 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ve çevresi aslına uygun hale getirilerek gelecek nesillere aktarılacak.

“Denizli İl Özel İdare İşhanı'nı ortadan kaldırdık ve güzel bir peyzaj çalışması yaptık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de ayakta kalan en eski yapılardan olan Germiyanoğulları Hamamı'nın yaklaşık 700 yıllık olduğunu belirterek, tarihi eserin bugüne kadar hamam olarak kullanıldığını ve değişik zamanlarda bakımlarının yapıldığını belirtti. Şehir merkezindeki Özel İdare İşhanı'nı yıkarak bölgede güzel bir peyzaj çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Zolan, "Özel İdare İşhanı Denizlimizin en eski yapısı olan tarihi hamamımızın önündeydi. Depremsellik anlamında da sıkıntıları olan bir yapıydı. Denizli İl Özel İdare İşhanı'nı ortadan kaldırdık ve bu alanda güzel bir peyzaj çalışması yaptık" ifadelerini kullandı.

“Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzelliğe, mirasa sahip çıkmış olacağız”

Tarihi yapının arka tarafında, hamamın ısıtma ve mekanik sistemleri ile su deposunun bulunduğu derme çatma yapıyı işaret eden Başkan Zolan, “Burada kötü görüntüye sebep veren, derme çatma ilave bir alan yapılmış. Koruma Kurulu'ndan almış olduğumuz izinle bu derme çatma alanları ortadan kaldırıyoruz. Bu tarihi değerimizin de güzelliğini koruma ve aslına uygun hale getirme gayretindeyiz. İnşallah kısa sürede söz konusu kötü görüntüyü kaldıracağız. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzelliğe, mirasa sahip çıkmış olacağız” dedi.

“Tüm Denizlililer olarak sahip çıkıp geleceğe taşıma arzusundayız”

Tarihi hamamın hemen yanında bulunan ve Denizlililer için büyük önemi bulunan Atatürk'ün konakladığı evi de gösteren Başkan Osman Zolan, “Özel İdare İşhanı'nın yıkılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinde kaldığı ve bugün müze olarak kullanılan evimiz de öne çıkmış oldu. Şehrimizin merkezindeki bu iki önemli esere sahip çıkıyor, gerçeğe uygun olarak geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu esere tüm Denizlililer olarak sahip çıkıp geleceğe taşıma arzusundayız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.