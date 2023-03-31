73 yaşındaki kadın sessiz katilden son anda kurtuldu

Denizli Devlet Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Kliniği'nde yumurtalık kanseri tanısı konulan 73 yaşındaki Emine Erevcil, hastanede ilk kez uygulanan Basınçlı Kemoterapi (PIPAC) yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Karında şişlik, hazımsızlık, gaz, bulantı, iştahsızlık gibi nedenlerle Jinekoloji Onkoloji Kliniği'ne başvuran Emine Erevcil'e Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş tarafından tahlil ve tekler yapıldı. Hastadan alınan biyopside ileri evre yumurtalık kanseri tespit edildi. Radyoterapi ve Kemoterapi uygulanan hasta daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan Basınçlı Kemoterapi (PIPAC) yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Hastanın teşhis ve tedavi sürecini yürüten Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş, yumurtalık kanserinin, yumurtalıktaki hücrelerin anormal büyümesi ile oluştuğunu, genellikle 50 yaşından sonra görüldüğünü, sıklıkla erken dönemde şikayet oluşmadığı için tanısının geç konduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Polikliniğimize başvuran 73 yaşındaki hastamızda ileri evre yumurtalık kanseri tespit ettik. Hastamızla birlikte tedavi sürecini planladık. Hastamıza önce kemoterapi uygulandı. Kemoterapi uygulamasına tümör iyi yanıt verdi ve küçüldü. Bunun üzerine hastamızı Cerrahi Onkoloji Uzmanı ile birlikte ameliyata aldık. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta tüm tümörlü alanlar temizlendi. Ameliyat esnasında hastamıza Denizli Devlet Hastanesi'nde ilk kez Basınçlı Kemoterapi(PIPAC) yöntemini de uyguladık. Hastamızın durumu şuan gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz” dedi.

Cerrahi Onkoloji Uz. Op. Dr. Erkan Güler de Denizli Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan Basınçlı Kemoterapi(PIPAC) yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapi veya kısaca PIPAC, her hastalık ve hasta için uygun kemoterapi ilaçlarını basınçlı aerosol veya sprey şeklinde doğrudan karın boşluğuna veren yeni bir tedavi tekniğidir. Bu yöntem karın zarını tutan, appendiks, kalın bağırsak, yumurtalık, mide kanseri gibi bazı kanser türlerinde uygulanabilmektedir. Yaklaşık 30 dakika - 1 saat arası kapalı yöntem ile kemoterapi ilaçları belirli bir basınç altında karın içine püskürtülerek verilir. Bu yöntemin damardan verilen kemoterapiye göre yan etkileri daha azdır. Sadece belirli merkezlerde uygulanabilen bu yöntemi Denizli Devlet Hastanesi'nde ilk defa uyguladık. Karın zarını tutmuş ileri evre bazı kanser türlerinde sonuçların olumlu olması nedeniyle biz de uygun hastalarımızda onkoloji ekibi olarak bu tedavi yöntemini uygulamaktayız”